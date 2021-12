information fournie par So Foot • 16/12/2021 à 06:00

Le LOSC veut de l'herbe de qualité

Champion de France en titre et huitième-de-finaliste de la C1, le LOSC est aussi lanterne rouge. Pas en Ligue 1, mais dans le championnat des pelouses françaises. Chaque semaine, les Dogues foulent un terrain indigne de leur statut, et dont tout le monde se plaint depuis un moment sans que cela ne change quoi que ce soit. Au point qu'une pétition a été lancée.

Toit, toit mon toit

"C'est très difficile de repartir de derrière,

. Après le nul contre Nantes lors de la 15journée de Ligue 1, Benjamin André n'a pas fait dans le détail. Une semaine plus tard, c'est l'entraîneur lyonnais Peter Bosz qui s'en prenait à la pelouse du stade Pierre-Mauroy, jugée. Un point convergence avec son homologue lillois, Jocelyn Gourvennec, qui n'en finit plus d'évoquer le sujet :[...]Un constat partagé par tout le monde au club, du bureau présidentiel aux supporters, à l'image de Fabienne Barbieux, qui en viendrait presque à regretter le vétuste Stadium Nord :Aujourd'hui, le LOSC a la pire.Or, ce problème ne date pas d'hier, mais justement du déménagement au Grand Stade en 2012. Depuis que les Lillois ont posé leurs valises dans leur enceinte multifonctions à Villeneuve d'Ascq, ils ont rarement foulé un billard. En témoigne la sortie de Didier Deschamps à l'Euro 2016, qui se plaignait d'un terrain. Ancien employé des espaces verts (à Fréjus), Adil Rami le reconnaissait lui aussi :Quelques années plus tard, c'est Christophe Galtier qui fustige son pré qu'il trouve tout simplement. Entre les évènements accueillis par le stade (handball, tennis, basket, concerts...), les approximations des jardiniers de l'UEFA à l'Euro, la pelouse arrivée gelée avant d'être plantée, ou des bactéries : le gazon lillois semble maudit.