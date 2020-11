Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le LOSC tient le nul contre le Milan AC Reuters • 26/11/2020 à 22:00 Temps de lecture: 1 min







Le LOSC tient le nul contre le Milan AC par Samuel Messberg (iDalgo) Le LOSC recevait au Stade Pierre Mauroy l'AC Milan pour le compte de la quatrième journée de Ligue Europa. Vainqueur 3-0 au match aller, les Lillois ont obtenu le point du nul avec ce 1-1. Les Milanais ont trouvé un nouveau buteur malgré les absences d'Ibrahimovic et de Leao ave l'ouverture de Castillejo dès le retour des vestiaires (46'). Ça n'a pas été suffisant pour les Italiens car Jonathan Bamba a égalisé à la 65ème minute. Au classement le LOSC est toujours en tête de son groupe mais voit le Sparta Prague, troisième, revenir à deux points. Les Tchèques seront d'ailleurs les prochains adversaires des hommes de Christophe Galtier jeudi prochain. Milan affrontera lui le Celtic Glasgow.