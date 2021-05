Le LOSC survole le derby et s'envole vers le titre

Porté par le talent de Burak Y?lmaz et bien aidé par la bêtise de Clément Michelin, Lille s'est adjugé sans trembler le 112e derby du Nord en terres lensoises (0-3). Ce large succès permet aux Dogues de prendre provisoirement quatre points d'avance en tête du championnat et de poser une main sur le trophée de champion de France.

Lens 0-3 Lille

Burak, la galette du Roi

Quatre minutes. C'est le temps qu'aura donc le mis le RC Lens à toucher son premier ballon dans ce derby ultra-décisif dans la course au titre et à l'Europe, selon le camp dans lequel on se place. Le hic ? Ce ballon, les Sang et Or l'ont touché dans le rond central, pour engager après l'ouverture du score précoce des Lillois, sur un péno discutable, concédé après une soixantaine de secondes par Fofana, auteur d'une charge non maîtrisée dans le dos de Bamba. Et transformé sans trembler par Burak Y?lmaz, avec l'aide du poteau. Peut-on se remettre d'une telle entrée en matière, qui plus est dans un match aussi crucial ? Au vu de la première période lensoise, on serait tenté de dire oui. Mais au vu du résultat, ce net succès du LOSC (0-3) qui permet aux Dogues d'asseoir leur avance en tête du championnat et fait perdre au Racing sa cinquième place, tout porte à croire que non.Rapidement remis de cette entame cataclysmique, les hommes de Franck Haise s'approprient progressivement le cuir, trouvant quelques décalages côté droit, celui de Clauss. Mais Ganago ne parvient pas à cadrer sa tête sur corner (13), et Fofana croque complètement sa frappe aux abords de la surface sur une récupération haute (16). Incapables d'ajuster leurs multiples centres, les Artésiens parviennent à se frayer un chemin plein axe, avec un Ganago en mode foreuse. Débarrassé du marquage de Fonte et Botman, le Camerounais oblige