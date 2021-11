Le LOSC se déplace à Séville pour poursuivre l'aventure en C1

Quatre jours après sa désillusion au Parc des Princes (2-1), le LOSC enfile à nouveau son smoking en alpaga du côté de Séville en Ligue des champions. Une manche retour face à la troupe de Julen Lopetegui qui s'annonce cruciale pour deux formations toujours en quête de leur premier succès dans la compétition.

Séville FCLille 02/11/21 - 21h00 Ligue des champions Diffusion sur

Il s'agirait de conclure

Il reste forcément des stigmates d'Halloween sur le visage des supporters lillois au moment où le LOSC s'apprête à entamer la phase retour de sa campagne de Ligue des champions. Des traces de peinture pour certains, de cernes pour les autres, mais ce qui les rassemble tous, c'est cette crainte d'une nouvelle soirée cauchemar pour leur équipe préférée. Tout au long du mois d'octobre, cette peur s'est nourrie du bilan comptable du LOSC. Pourtant, il y a quasiment un mois jour pour jour, les Lillois envoyaient valser l'OM avec la manière et pensaient alors lancer définitivement une saison qui avait du retard à l'allumage. Un mois plus tard, après deux défaites (bien différentes) à Clermont puis Paris et deux nuls face à Brest et donc Séville en C1, force est de constater que le bilan est plus que contrasté. D'autant que le déplacement du jour en Andalousie s'annonce périlleux.Périlleux car si le Séville FC affiche la même forme que la Real Lire la suite de l'article sur SoFoot.com