Le LOSC s'impose contre Lorient Reuters • 22/11/2020 à 23:08







Le LOSC s'impose contre Lorient par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche soir s'affrontaient le LOSC et le FC Lorient en clôture de la onzième journée de Ligue 1 au Stade Pierre Mauroy. Les Lillois l'ont emporté sans difficulté 4-0 grâce à des buts de Yusuf Yazici (29', 51'), Luiz Auraujo (57') et Jonathan David (90'). Les Lorientais n'ont rien pu faire, dépassés par le pressing des Nordistes. Cette victoire permet au LOSC de prendre la deuxième place du classement et de revenir à deux points du PSG alors que Lorient est pour le moment 18ème, deux points devant Strasbourg. Les Lillois recevront le Milan AC ce jeudi avant d'aller à Saint-Etienne dimanche prochain. De leur côté, les Lorientais recevront Montpellier le weekend prochain.