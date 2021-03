Le LOSC ripe sur les Nîmois de Ripart

Entre le premier et le dix-neuvième, la logique du classement n'a pas été respectée cet après-midi au stade Pierre-Mauroy. La loi de la jungle, oui : grâce à un plan de jeu béton et des pions de leurs deux buteurs maison (Koné et Ripart), les Crocodiles nîmois ont croqué les Dogues lillois (1-2). Ce succès de prestige leur permet de déloger Nantes de la place de barragiste. Et empêche le LOSC de faire le trou en tête du championnat, et de mater le PSG-Lyon de ce soir les doigts de pieds en éventail.

Lille 1-2 Nîmes

Koné-Ripart, les Crocos flingueurs

C'est une constante du Nîmes Olympique à la sauce Pascal Plancque : qu'il gagne ou qu'il perde, il plante, chose qui s'est systématiquement produite lors des sept matchs que l'ex-adjoint de Jérôme Arpinon a dirigé comme numéro 1 sur le banc gardois depuis février. Ce dimanche, à Pierre-Mauroy, un stade dont l'ancien joueur (1980-1987) et adjoint (2007-2009) lillois a assisté aux premiers coups de pioche, la stat' n'a pas tardé à se vérifier pour les Crocos. Douze minutes très exactement, le temps pour Moussa Koné d'ajuster Mike Maignan des 18 mètres. L'araignée ayant élu domicile dans la lucarne gauche du portier nordiste ne s'en est pas remise. Les Dogues non plus : pourtant largement maîtres du ballon et revenus au score, les hommes de Christophe Galtier ont concédé un second but et une troisième défaite cette saison face à l'avant-dernier du championnat (1-2). Un tournant ?Conscient de n'avoir "", Plancque avait décidé de jouer celle-ci façon Jean-Claude Dusse : "". Un message intégré et martelé d'entrée par ses ouailles, à commencer par Koné et Ripart, dont les frappes sont respectivement trop croisée (3) et trop molle pour inquiéter Maignan (5). Deux avertissements, avant les frais : une