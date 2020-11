Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le LOSC freiné à Saint-Etienne Reuters • 29/11/2020 à 23:11







Le LOSC freiné à Saint-Etienne par Léo De Garrigues (iDalgo) Coup d'arrêt pour le LOSC. Alors qu'ils avaient l'occasion de revenir à hauteur du Paris Saint-Germain au sommet du classement, les Lillois ont été tenus en échec sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1). Wahbi Khazri a ouvert le score à la 33e minute sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué. Servi par Burak Yilmaz, Jonathan Ikoné a égalisé peu après l'heure de jeu. Avec ce match nul, les Verts mettent fin à une série de sept défaites consécutives et se classent 15es de Ligue 1. Lille est 2e, à égalité avec Lyon, Monaco et Montpellier.