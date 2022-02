Le LOSC dans son Jardim d'hiver

Tout juste revenu de blessure, Leo Jardim a profité des errements d'Ivo Grbić pour retrouver du temps de jeu. Et redonner un peu de sérénité à une défense lilloise martyrisée par le PSG, le 6 février dernier. Parti pour faire banquette, le Brésilien vient d'enchaîner deux titularisations, et une troisième se profile à l'horizon pour un huitième de finale aller de Ligue des champions. Le moment de clore le débat sur l'identité du gardien qui finira la saison comme numéro 1 ?

Ivo le Terrible

Et si... Et si Ivo Grbić n'était pas passé à côté de son match face au Paris Saint-Germain ? Et si le LOSC n'avait pas concédé au début du mois la deuxième plus grosse défaite à domicile de son histoire ? La claque subie à l'occasion de la réception de l'ogre parisien n'a pas changé grand-chose dans le cheminement d'une saison lilloise bien morose. En revanche, elle a eu des conséquences directes sur le portier croate, prêté par l'Atlético de Madrid. Jocelyn Gourvennec a décidé de changer son fusil d'épaule dans la foulée et de relancer Leo Jardim, dont la dernière rencontre remontait au mois d'août. Un choix risqué, qui a beaucoup fait parler, mais payant jusqu'à présent.L'homonyme de vous-savez-qui était le gardien du temple en début de saison. Le clean sheet face au PSG lors du Trophée des champions laissait augurer du bon, mais le Brésilien a connu des lendemains délicats avec un 3-3 contre Metz puis un 0-4 face à l'OGC Nice de Kasper Dolberg et Amine Gouiri. Cette taule, ajoutée à l'arrivée de Grbić , le relègue sur le banc dès le match suivant. Aucune interrogation au… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com