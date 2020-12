Le Leicester de Jamie Vardy cogne le Tottenham de José Mourinho

Sur sa pelouse, Tottenham s'est logiquement incliné devant Leicester et enchaîne une deuxième défaite consécutive en plus d'un troisième match sans victoire. La faute à une pâle prestation, et à un Jamie Vardy en forme. L'attaquant anglais, impliqué sur les deux buts de son équipe, permet aux Foxes de monter au deuxième rang de la Premier League. Les Spurs de José Mourinho, eux, marquent le pas et tombent du podium.

Tottenham 0-2 Leicester

Serré, comme au classement

" En conférence de presse, José Mourinho ne croyait pas si bien dire. Mais ce dimanche, le Portugais peut être désolé pour une autre raison : celle d'avoir vu l'attaquant titulaire dans l'équipe d'en face. Car pour le compte de la quatorzième journée, l'Anglais a été l'élément principal de Leicester qui a déclenché la défaite étonnante de son Tottenham. Un but sur penalty, une présence pour provoquer un CSC et une admirable détermination : grâce à leur avant-centre de 33 ans, malheureusement sorti blessé en fin de rencontre, lesse posent en dauphins de Liverpool pendant que lesmarquent le pas (deuxième défaite d'affilée, trois matchs sans victoire) et tombent du podium.Laisser la quille à l'adversaire, pour mieux percer en contres ? Une habitude à Tottenham, depuis que Mourinho a installé ses fesses de vainqueur sur le banc. Devant Leicester, lesabandonnent donc volontairement la gonfle et observent lesse dépatouiller avec. Ces derniers tentent d'en faire bon usage, mais Lloris n'a pour une fois pas énormément de boulot à abattre. Le moins Lire la suite de l'article sur SoFoot.com