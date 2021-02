Le leader lillois fait sa loi à Bordeaux

Neutralisé à la pause, le LOSC a fait le travail en deuxième et a cruellement fessé Bordeaux (0-3). La locomotive nordiste passera la semaine tout en haut de la Ligue 1.

Bamba à la baguette

Tactique

Ça commence à faire peur. Habitué aux score étriqués depuis un mois et demi, le LOSC a pris le soin de d'hausser le ton en Gironde (0-3) au moment de signer un cinquième succès de rang pour asseoir son statut de leader. Après avoir embêté Lyon cinq jours plus tôt, Bordeaux n'a cette fois pas fait le poids et a pris l'eau après la pause, sans être pourtant dépassé dans le jeu. Premier des "gros" sur le pont lors de cette 23journée, Lille a passé son message et va tranquillement regarder les poursuivants se dépatouiller.Avec le retour de Sa Majesté Renato Sanches dans la peau d'un titulaire et la surprise Timothy Weah à qui l'on continue de donner du biscuit, le LOSC a commencé sa conquête dès la première minute, Jonathan Ikoné se montrant par deux fois pas loin du cadre (1, 11), Rémi Oudin répondant timidement en enroulant dans les gants de Maignan (17). Son concurrent en Bleu Benoît Costil, lui, a dû sortir une belle main opposée devant Jonathan Bamba alors qu'une fenêtre s'était ouverte (23). Devant la baisse de régime des Dogues et leur incapacité à atteindre la zone de vérité, Bordeaux a réagi à la demi-heure de jeu, l'étoile filante Samuel Kalu s'illustrant sans aller au bout (30et 36) et Hwang Ui-jo, enfin trouvé, ratant une belle cartouche (39).