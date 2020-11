Le jour où un club amateur a remporté un match de Coupe d'Angleterre en onze heures de jeu

Le 22 novembre 1971, Alvechurch, petite ville de la banlieue de Birmingham, vient à bout d'Oxford City au terme d'un marathon de onze heures de jeu. La raison ? Pas moins de cinq rematchs ont été nécessaires pour départager les deux équipes. C'est évidemment un record dans l'histoire de la FA Cup. Et il restera gravé dans le marbre pour l'éternité.

Plus c'est long, plus c'est dur

Scénario fou en FA Cup

Dans l'histoire du football anglais, la saison 1971-1972 fait un peu office de référence tant elle fut riche en émotions. Pêle-mêle : en Premier League, premier titre de l'histoire du Derby County de Brian Clough qui coiffe sur le poteau le trio Leeds-Liverpool-Man City pour un petit point seulement. En D2 : premier titre de l'histoire de Norwich. En League Cup : victoire de Stoke qui remporte son seul trophée majeur à ce jour. Et en FA Cup : le Leeds de Don Revie décroche la timbale pour la première fois là encore. Mais quelques mois plus tôt, avant même le premier tour de la compétition, un petit morceau d'histoire long de dix-sept jours allait se jouer dans le froid des Midlands de l'Ouest.Tout commence le 6 novembre 1971. Au vu du nombre de clubs engagés en Cup, des barrages sont nécessaires pour déterminer les 30 qualifiés qui rejoindront les membres de la Football League lors du, le premier "vrai" tour de la compétition. Et comme le veut la tradition, un rematch est prévu en cas de score nul entre deux équipes. Jusqu'ici tout va bien et personne ne s'émeut particulièrement de ce 2-2 accouché par Alvechurch et Oxford City. Enfin si, un peu quand même, puisque les premiers, pensionnaires de dixième division, évoluent trois échelons en dessous de leurs adversaires, ces derniers ayant créé l'exploit d'atteindre ledeux ans auparavant. Mais bon, la magie de la Coupe s'occupe de rebattre les cartes comme chaque année, et trois jours plus tard, le 9 novembre donc, rendez-vous est pris pour le rematch, organisé sur la pelouse d'Oxford, à une centaine de kilomètres au Sud.Mais là, rebelote