Le jour où Pierluigi Collina a arbitré Lyon-Marseille en Ligue 1

Le 10 janvier 2003, Pierluigi Collina posait ses valises à Lyon pour arbitrer un Olimpico au stade Gerland. Un véritable événement dans l'Hexagone qui comporte également son lot de petites histoires.

Séminaire à Biarritz, Dieu de l'arbitrage et pâtes natures

L'histoire ne dit pas si Benoît Millot était devant sa télévision, le 10 janvier 2003. Ce jour-là, l'Altoséquanais fêtait ses 21 ans et rêvait peut-être déjà d'une carrière d'arbitre de haut niveau. Une chose est sûre : il ne savait pas qu'il aurait l'honneur d'être nommé pour diriger la 101rencontre entre Marseille et Lyon près de deux décennies plus tard. Ce dimanche, l'arbitre international français aura le plaisir d'officier sur un OM-OL pour la première fois de sa carrière en championnat. Une belle marque de confiance, mais pas une raison pour lui dérouler le tapis rouge ou le voir faire la Une des journaux. C'est bien connu, les arbitres ne font parler d'eux que lorsqu'ils font des erreurs après les matchs, mais sûrement pas avant. Sauf ce fameux 10 janvier 2003, où le jeune Benoît Millot avait peut-être entendu parler entre deux parts de gâteau d'un Lyon-Marseille de gala, programmé le soir de son anniversaire. Une affiche pour la première place en Ligue 1, entre le 5et le leader, mais le véritable évènement était ailleurs. Ce soir-là, la star du match n'est pas un joueur, c'est un arbitre. Son nom ? Pierluigi Collina.La présence du chauve aux yeux globuleux le plus connu de la planète sur une pelouse de Ligue 1 résulte à la fois d'un heureux concours de circonstances, et d'une volonté des différents acteurs de mettre un coup de polish sur l'élite du championnat de France. Au début de l'année 2003, les arbitres de l'Hexagone mettent le cap au Sud pour un traditionnel séminaire hivernal à Biarritz., rejoue Michel Vautrot, directeur technique national de l'arbitrage français à l'époque.Un discours suivi des actes puisque plusieurs fédérations Lire la suite de l'article sur SoFoot.com