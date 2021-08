Le jour où Lionel Messi est venu au PSG

Après deux jours à attendre dans le vide aux portes du Bourget et autour du tapis rouge du Parc des Princes, les supporters parisiens l'ont enfin aperçu : Lionel Messi est arrivé dans la capitale. Aperçu, c'est un euphémisme : pour toutes ces heures d'attente, les nouveaux adorateurs de la Pulga n'ont eu droit qu'à un petit salut à une fenêtre, puis un autre entre deux vans, et encore un autour au balcon du Royal Monceau. Récit d'une journée historique.

Le Bourget gentilhomme

Le soleil décline dans le ciel parisien, mais les abords du Parc des Princes s'illuminent soudainement. Il est 19h40, cela fait maintenant plusieurs heures que le parvis du vaisseau de béton est bouclé par les forces de l'ordre, et envahi par le peuple parisien. Comme un seul homme, les supporters parisiens se dressent et fondent vers le cordon de barrières et de CRS au pied de la tribune Borelli. C'est au moins le dixième mouvement de foule de l'après-midi, mais à son ampleur, sa clameur, on comprend tout de suite que c'est le bon. Après deux jours à camper devant le Parc, le public parisien exulte. Le roi est là.Une brève apparition divine qui a marqué la fin d'une journée de folle attente, qui avait commencé très tôt, à une trentaine de kilomètres au nord de l'enceinte de la Porte d'Auteuil. Aéroport de Paris-Le Bourget, où les jets privés vont et viennent de la capitale, et donc l'endroit où Lionel Andrés Messi allait poser son magique pied gauche sur le sol de France. Les premiers arrivés sont là dès le lever du jour. Pas envie de manquer la moindre miette de la. L'annonce en début de matinée d'un accord total entre Messi et le PSG ne laisse plus aucun doute : après deux jours d'attente pour rien, cette fois c'est la bonne. En début d'après-midi, ils sont déjà plusieurs centaines à s'être amassés le long des barrières de sécurité placées autour du bâtiment où doit débarquer l'Argentin après son atterrissage. Dans la foule, pas un regard ne s'éloigne des écrans de smartphones, où l'on suit les dernières nouvelles. Sur les coups de 14 heures, Antonella Roccuzzo, compagne de Messi, poste dans sa story Instagram une photo de l'homme le plus recherché de Paris à bord de son jet privé. Temps de vol : environ 1h30. Le compte à rebours est lancé.Dans ce genre de moment, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com