Le jour où Lionel Messi a joué son premier match... contre Mauricio Pochettino

Dimanche soir, Lionel Messi pourrait jouer ses premières minutes avec le maillot du Paris Saint-Germain, face au Stade de Reims. Ses premières minutes avec un autre maillot que celui du FC Barcelone, en fait ; et ce, sous les ordres de Mauricio Pochettino. Un premier match professionnel dans une autre équipe, dix-sept ans après ses premières secondes avec le Barça, et son entrée en jeu à la 82ème minute face à l'Espanyol Barcelone, le 16 juin 2004. Un Espanyol Barcelone dont le capitaine aux cheveux longs de 32 ans n'était autre que... Mauricio Pochettino. Une irréelle coïncidence, qui méritait d'être racontée par ceux qui l'ont vécue.

Pas inconnu de tous

16 octobre 2004, un peu avant 22 heures. Sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc, un derby barcelonais de haute volée se prépare. Après six journées de championnat, l'Espanyol Barcelone emmené par Maxi Rodríguez et Ivan de la Peña est septième du classement, et s'est payé le scalp du Real Madrid à peine un mois plus tôt. Il accueille son rival, le FC Barcelone de Frank Rijkaard, déjà confortablement installé sur son fauteuil de leader de la Liga, et dont le onze titulaire donne des frissons. Ronaldinho, Eto'o Deco, Xavi, Puyol, Larsson, Valdés, tout ce beau monde marche d'un pas autoritaire sur l'Espagne et n'entend pas laisser filer des points face à ses voisins de l'Espanyol.Les joueurs se promènent tranquillement de part et d'autre du carré vert pour prendre possession des lieux, comme le veut la tradition. C'est alors que Samuel Eto'o s'approche de Carlos Kameni, le gardien camerounais titulaire de l'Espanyol Barcelone. Les deux hommes se côtoient en sélection nationale depuis un bout de temps ; ils se connaissent bien."Lui, un jour, ce sera le meilleur joueur du Barça. Il est très, très fort."Carlos Kameni ne sait pas qu'il vient de faire la connaissance de Lionel Messi.Du côté de l'Espanyol, certains ont déjà eu vent du phénomène. Miguel Ángel Lotina, le coach, par exemple.