Le jour où les trois frères Maradona ont joué ensemble

Le temps d'un match, en novembre 1987, Diego Maradona a porté le maillot de Grenade. Et ce jour là, il n'était pas le seul Maradona dans l'équipe: ses frères Hugo et Raùl étaient également de la partie. Récit d'une journée historique.

Deux Maradona face à face

Vidéo

L'année 1987 a assurément été une année spéciale pour la famille Maradona. Au mois de mai, un an après avoir remporté la Coupe du Monde, Diego devient le héros de Naples en permettant au Napoli de remporter le premier Scudetto de son histoire. La fête et les scènes de liesse qui s'ensuivirent dans la citéont marqué leur époque. Forcément, ce statut de Dieu vivant va conférer à Diego certains passe-droits. Comme celui, par exemple, de faire gentiment pression sur la direction napolitaine pour qu'elle recrute Hugo, son petit frère de 18 ans. Ce dernier évolue depuis un an avec les pros d'Argentinos Juniors. Pour contenter Diego, le président Ferlaino accepte de faire venir le petit Hugo. Mais à peine le temps d'endosser le maillotque le Maradona Jr est envoyé en prêt à Ascoli. Les retrouvailles ne tarderont toutefois pas.Nouvelle date importante de cette année 1987 : le 20 septembre. On joue la deuxième journée de Serie A. C'est donc le premier match du Napoli champion d'Italie à domicile. 66 767 tifosi se sont amassés dans les travées du San Paolo pour voir Maradona. Ils seront gâtés. Car ce jour là, ils ne verront pas un, mais bien... deux Maradona. En effet, le Napoli reçoit Ascoli. Diego est évidemment sur la pelouse, maillot numéro 10 sur les épaules. Et à la 58e minute, le moment tant attendu. L'entraîneur d'Ascoli, Illario Castagner, décide de faire entrer Hugo Maradona. Qui rentre sur la pelouse sous une ovation amicale du public napolitain, et le regard fier de son grand frère. C'est la seule fois dans l'histoire que Diego Maradona affrontera l'un de ses frères lors d'un match officiel (Hugo ne jouera pas le retour). En revanche, ce n'est pas la seule fois qu'on le verra sur une pelouse en compagnie de ses frangins.