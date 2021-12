information fournie par So Foot • 25/12/2021 à 14:00

Le jour où l'opération Père Noël a tourné au vinaigre à Aston Villa

Le 13 décembre 1998, à l'occasion d'un match contre Arsenal, les dirigeants d'Aston Villa décident de faire plaisir à leur public en engageant des parachutistes déguisés en Père Noël. L'opération aéroportée a bien failli remettre en cause la fameuse magie de Noël pour l'un d'entre eux...

Une histoire vraie issue du magazine SO FOOT , numéro 182 (décembre 2020).

"Mon fils de 7 ans s'est immédiatement mis à pleurer. Il était persuadé qu'il n'aurait plus jamais de cadeaux parce que le Père Noël venait de mourir !" Sean Lynch, un supporter

2020 fut une année de merde pour tout le monde y compris pour les supporters d'Aston Villa. Privés de stade à cause de la Covid-19 pour leur retour dans l'élite, les fans desont dû faire comme tout le monde : regarder leur équipe à la télévision. Un crève-cœur, d'autant que la saison 2019-2020 a coïncidé avec la première victoire du club de Birmingham face à Arsenal dans son antre de Villa Park depuis 22 ans. De quoi réveiller quelques souvenirs. En 1998, lescomptent parmi les membres dude Premier League. Colin Abbott, historien des, se souvient encore d'un début de saison tonitruant :La mauvaise série profite alors à Manchester United et Arsenal, les deux vrais prétendants au sacre. C'est d'ailleurs en leur qualité de champions en titre que lesse présentent à Birmingham, une ville plus connue pour son épais brouillard que pour son climat tropical., illustre Owen Strickland, un ancien flic qui profitait alors d'un jour de congé pour assister au dernier choc de l'année à Villa Park. Venue également en famille, Donna Williams se rappelle que le speaker avait annoncé une surprise aux 39 000 spectateurs présents ce jour-là : à la mi-temps, trois parachutistes de la Royal Air Force (RAF) atterriront déguisés en Père Noël, au milieu de la pelouse.