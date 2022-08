Le jour où l'avenir de Paolo Rossi s'est joué sur un coup de fil anonyme

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 45e épisode, retour en 1978. Paolo Rossi vient de terminer meilleur buteur de Serie A avec Vicenza. Mais la Juventus, qui détient la moitié de son contrat, souhaite le racheter. Problème, le président de Vicenza, Giussy Farina, n'a pas la moindre intention de lâcher sa pépite. L'avenir du futur héros du Mondial 1982 se jouera donc... aux enveloppes. Récit d'une vraie histoire à l'italienne, comme on les aime.

"Farina était un président d'un autre temps. Selon moi, il était à cent coudées au-dessus des autres, il avait des idées novatrices." Paolo Rossi

Le miracle Vicenza

Giussy Farina vient à peine de finir de manger. D'un geste habituel, il saisit sa serviette et essuie sa moustache, comme après chaque repas. Il est un peu plus de 20h30, Giussy a à peine le temps de reposer sa serviette que le téléphone sonne. C'est sa femme qui décroche. Au bout du fil, la personne demande à lui parler. Le bonhomme se lève de sa chaise et saisit le combiné.Fin du coup de fil. Giussy Farina reste muet. Sa femme lui demande qui c'était. Il ne peut pas répondre.Anonyme, peut-être, mais loin d'être anodin. Il faut replacer le contexte de ce 18 mai 1978 : Giussy Farina est alors le président du Lanerossi Vicenza, club promu en Serie A à l'été 1977, et qui vient de réaliser une saison exceptionnelle, se classant deuxième de Serie A derrière la Juventus. Et le lendemain, le 19 mai, doit se décider l'avenir de son buteur, sa pépite, son joyau : Paolo Rossi, 21 ans, meilleur buteur de Serie A 1977-1978.Là encore, replaçons les éléments. Paolo Rossi, né à Prato, a terminé sa formation de footballeur à la Juventus. Mais en trois saisons dans le groupe pro, de 1972 à 1975, il n'a jamais réussi à se faire une place, ne disputant que trois petits matchs de Coupe. Après une saison de transition pas franchement convaincante à Côme (6 apparitions), il revient à Turin, mais ne rentre toujours pas dans les plans. La Juve réussit alors à convaincre le LR Vicenza, alors en Serie B, de le prendre en copropriété. C'est-à-dire que le joueur appartiendrait à moitié à la Juve, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com