Le jour où l'arbitre de Salernitana-Napoli a feint sa propre mort

Ce dimanche, le Napoli, leader de Serie A, va parcourir 50 bornes pour aller affronter la Salernitana, avant-dernière. Au-delà d'être un choc des extrêmes, il s'agit là du premier derby de Campanie en Serie A depuis 1949, et le premier dans l'absolu depuis 2004. Or, s'il ne fallait retenir qu'une seule des 26 confrontations officielles entre les deux clubs, ce serait assurément celle du 13 mai 1945. Une journée où un arbitre s'est fait passer pour mort pour sauver sa peau.

Avant de conter l'histoire d'un homme qui a feint sa propre mort en plein derby, il convient de replacer le contexte historique. Salerne et Naples. Deux villes du Sud de l'Italie, séparées par quelque 50 kilomètres. Au début du siècle dernier, le football en Campanie n'est évidemment pas aussi développé qu'au Nord, mais de plus en plus d'équipes commencent à voir le jour. C'est le cas de la Salernitana, fondée en 1919. En ce qui concerne la ville de Naples, plusieurs clubs existent déjà. Le Naples Foot-Ball Club a été fondé en 1906, la Società Sportiva Napoli en 1907, le Sport Club Audace en 1908, l'Internazionale Napoli en 1911 et le Pro Napoli Sport Club en 1914. Une première fusion entre le Naples Foot-Ball Club et l'Internazionale Napoli donne naissance en 1922 au FBC Internaples. Mais en 1926, le président du club décide de changer de dénomination, pour avoir un nom qui conviendrait