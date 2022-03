"Le jour où Kylian Mbappé devient Ballon d'Or, la cote va exploser"

Il préfère reste anonyme. Ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est boulimique de foot, qu'il y a joué au niveau CFA, qu'il adore chiner, qu'il collectionne entre autres des objets sportifs en tous genres, qu'il est entrepreneur et qu'il vient donc de s'offrir le billet du premier match en pro de Kylian Mbappé pour la coquette somme de 7000 euros. Désormais, il aimerait en faire une série de NFTs.

il y a une part de spéculation dans les NFTs mais qui n'enlève pas la valeur historique de l'objet.

Des amis m'en avaient parlé il y a deux ans, et j'avais déjà essayé de l'acheter à ce moment-là. Je l'ai vu passer sur Facebook, le hasard a voulu que j'habite à quelques centaines de kilomètres des vendeurs et on avait des amis en commun via la page Facebook d'un de mes magasins. À l'époque, j'avais soumis une offre de 2000 euros.Le lot avait été expertisé entre 10 000 et 15 00 euros. Cependant, ils étaient prêts à le laisser partir à 7500 euros. Je leur ai dit que s'ils l'avaient vendu via Catawiki à 7500, le site aurait pris 8% de frais alors que moi, je pouvais venir le chercher sur place et payer en main propre. Ça les a rassurés.La haine sur les réseaux est assez flippante. Les gens croient tout de suite qu'on est blindé et ça crée des jalousies. Puis, bon, il y a toujours la peur que ça attire les convoitises de gens malveillants. Et surtout, je n'ai aucun besoin de notoriété, même éphémère ! J'aime bien ma tranquillité.Non, pas du tout ! Après mon offre d'il y a deux ans, j'ai sondé le terrain en appelant pas mal de monde pour me faire une idée de la valeur. Là, à 7000 euros, c'est une affaire. Le jour où Kylian Mbappé devient Ballon d'or, la cote va exploser !Le billet original sera dans mon salon ou dans mon bureau au mur. C'est une pièce de l'histoire du foot, elle mérite… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com