Le jour où Jean-Paul Belmondo a lancé l'aventure PSG

Jean-Paul Belmondo nous a quittés à l'âge de 88 ans. Mais il y a 48 ans, la légende du cinéma français était embarquée dans une équipe dirigeante chargée de donner une deuxième (et bonne) impulsion au nouveau club parisien. Celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Paris Saint-Germain.

Durant la saison 1970-1971, quand les tournages des, puis du, lui en laissent le temps, Jean-Paul Belmondo renoue avec la passion de sa prime jeunesse, le football. Deux fois par mois, il se déplace au stade Jean-Bouin, juste en face du Parc des Princes en pleine rénovation, pour supporter la toute nouvelle équipe parisienne en... deuxième division., assure Alain Cayzac, dirigeant du PSG entre 1987 et 2008, dont il fut le président à la fin de sa mandature. À la fin des années 1960, le Racing et le Stade Français, les clubs que Jean-Paul supportait gamin, visitent les sous-sols des divisions inférieures tandis que le Cercle Athlétique Paris a disparu. Le Red Star, lui, vit ses derniers feux parmi l'élite dans l'anonymat du stade Bauer, à Saint-Ouen. Dans un pays centralisé à l'extrême, la situation ne peut rester en l'état. En février 1969, la Fédération française lance un référendum à travers des coupons-réponse publiés dans les journaux. 66 000 (!) réponses positives affluent vers le siège de la rue d'Iéna. Le 1février 70, Pierre Bellemare, un rien mélodramatique, exhorte les auditeurs d'Europe n°1 à souscrire à la nouvelle aventure parisienne :Le projetest en marche. Sacha Distel, Annie Cordy et l'inévitable Enrico Macias parrainent l'appel aux dons. 17 000 socios, venus de France et de l'étranger, acquittent le droit d'entrée, ce qui permet de recueillir 1 million de francs de l'époque. Pour rejoindre la première division au plus vite, le club sans équipe, mais avec des supporters, fusionne avec le Stade Sangermanois, l'escouade de Saint-Germain-en-Laye qui vient d'accéder à la deuxième division. Cette dernière amène dans la corbeille ses installations au Camp des Loges dans les Yvelines et son ticket d'accès à l'antichambre du gotha ; le Paris FC, son écot sonnant et trébuchant, ses réseaux et ses socios.