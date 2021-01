Le jour où Jean-Charles Sabattier a chuté sur le plateau de l'EDD

Chaque année, elle réapparaît sur les réseaux sociaux, et fait marrer tous les amateurs de foot, et les nostalgiques de L'Équipe du dimanche. Souvent commentée, parfois disséquée, la vidéo de la chute de Jean-Charles Sabattier méritait bien une analyse en profondeur. Interview croisée avec les deux principaux protagonistes.

Vidéo

"Charly, il peut être complètement dans son monde. Il y a plein

: On est sur la saison 2010-2011. C'était une saison où on avait changé de plateau, pour. À moins que je ne me trompe, on doit être en novembre ou en décembre. Thomas s'en rappellera peut-être plus précisément. Moi, j'ai surtout des souvenirs des nuits qui ont suivi cette chute ! C'est une journée classique de préparation de. On est là, on sait qu'il va falloir faire au moins une répétition avant. Je crois que c'est la première fois queavait lieu sur ce plateau. Mais voilà, c'est toujours la même ambiance, en tout cas entre Tom et moi, c'est toujours la même chose. Ambiance studieuse d'un côté, puis déconne de l'autre pour savoir comment on allait amener le truc de manière un peu différente. Il y avait une actu qui était assez dense, mais il n'y avait pas d'idées très précises. On a toujours eu ce même rapport tous les deux, il y avait des petites bagarres pour essayer de grappiller quelques secondes supplémentaires pour faire vivre le championnat d'Allemagne, qui n'était pas forcément le plus exposé sur l'antenne. Après, il y a toute la séquence d'écriture, lui de son côté, moi du mien. Puis à un moment, il s'agit de partir pour faire notre répète.