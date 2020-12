Le jour où Hambourg est descendu en deuxième division

En mai 2018, 55 ans après la création de la Bundesliga, le Hamburger SV est relégué en D2 pour la première fois de son histoire. Un camouflet pour ce membre-fondateur du championnat allemand contemporain, mais un événement qui n'avait rien d'inattendu.



Déjà en 2014...

Dans la vie d'un supporter, il y a des dates que l'on se rappelle toute sa vie et d'autres que l'on préférerait oublier à jamais. Pour les supporters du Hamburger Sport-Verein (HSV), celle du 18 mai 2018 arrive tout en haut de la liste. Et pour cause, c'est précisément lors de ce samedi, celui de la 34et dernière journée de la saison que le club de la cité portuaire a validé son billet pour la descente en D2. Une descente loin d'être anodine. De tous les clubs fondateurs de la Bundesliga, qui existe sous sa forme actuelle depuis 1963, Hambourg était en effet le seul à ne jamais avoir été relégué. Eh oui, même le surpuissant Borussia Dortmund a effectué un petit tour dans les divisions inférieures pendant la décennie 1970. Et si certains noms ont fini par quitter définitivement l'élite, à l'instar de Munich 1860, du FC Sarrebruck ou du SC Preussen Münster, le HSV a lutté, saison après saison, contre vent et marées pour garder sa place au sommet de la pyramide. De quoi lui assurer un surnom synonyme de sa longévité : le Dino. Sauf que personne n'est éternel, on le sait, même les dinosaures. Il fallait donc un jour que Hambourg finisse par se faire rattraper par son destin.Si les Hambourgeois ont particulièrement kiffé les décennies 1980, faites d'épopées européennes et de titres à gogo, et 2000, pendant laquelle leur club compte parmi les cadors de Bundesliga, le tournant des années 2010 marque le début de la chute desvers les bas-fonds du classement. Des cadres non remplacés, une direction hasardeuse et, surtout, un nombre incalculable de changements d'entraîneurs ont plus que jamais fait rimer HSV avec instabilité. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf s'est dégonflée comme une baudruche. Au terme de la saison 2013-2014, Hambourg se sauve d'une manière absolument catastrophique en