Le jour où Gérard Houllier a lancé Steven Gerrard à Liverpool

À la fin de l'année 1998, Gérard Houllier démontre une partie de son talent en offrant à Liverpool la meilleure action de son passage en Angleterre : repérer Steven Gerrard, l'intégrer parmi les professionnels et lui donner une entière confiance avec notamment le brassard de capitaine. En découlera une belle relation entre les deux hommes, et une aventure commune remplie de titres.

Les bons yeux pour détecter un grand maigre toujours blessé

Telle est la teneur du toute premier échange entre Gérard Houllier, alors entraîneur principal de Liverpool, et Steven Gerrard, promesse qui vient de terminer un match contre Blackburn avec les moins de 19 ans. À cette époque, et après quelques mois passés sur le banc deslors de la saison 1998-1999, l'ancien directeur technique national de la FFF connaît des débuts plutôt réussis. Pendant ce temps, le jeune Britannique a déjà signé un contrat qui lui fait gagner moins de 1000 euros par mois et enchaîne les pépins physiques au sein de l'entité (qu'il a intégrée à seulement 8 ans).C'est à ce moment que le Français réalise la meilleure action de toute sa carrière en faveur du club anglais : faire monter d'un étage le milieu de terrain, alors qu'il ne l'avait encore jamais vu de sa vie 90 minutes plus tôt. Un choix encore plus incroyable au regard des circonstances : à l'origine, le coach est venu pour observer un joueur de couloir qu'il ne valide pas.À l'instant où il décide de quitter les lieux, Houllier voit "" qui court "". ", racontait en 2015 le principal intéressé, le comparant au Luis Fernandez des meilleures années."C'est Steven Gerrard, il a 17 ans et vient nous donner un coup de main parce qu'il ne s'entraîne pas souvent, il est souvent blessé,