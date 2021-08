Le jour où Dimitri Payet a gagné le seul titre de sa carrière

La Ligue 1 reprend et avec elle l'espoir de voir Dimitri Payet soulever un trophée. Chat noir du foot français, perdant de toutes ses finales, le Marseillais n'a remporté qu'un seul titre: la coupe de La Réunion 2004 avec l'Excelsior Saint-Joseph. Retour sur une épopée faite de coups de tête dans le mur, de vols à l'étalage et de petits crochets.



"Il était tout chétif, même pour un U15. Dans le jeu réduit, le ballon lui collait au pied, il puait le foot."

Hosman Gangate est un homme qui a la poisse. Dans sa jeunesse, il rêvait de devenir footballeur professionnel. A 20 ans, il se blesse gravement au genou et range ses crampons. Il bifurque ensuite en fac d'Histoire avec l'espoir de décrocher un master mais se fait voler sa valisette contenant toutes ses archives et documents de recherches. Il effectue alors un dernier virage dans son orientation professionnelle et choisit le coaching. Déterminé à chasser les démons de la mauvaise fortune, Hosman Gangate la joue audacieux et méticuleux pour ses grands débuts en 2003 sur le banc du club de l'Excelsior Saint-Joseph.rejoue vingt ans plus tard cet homme à lunettes et à la clope facile, admirateur de Christian Gourcuff. Le dispositif ne plait pas à tout le vestiaire de cette équipe semi-professionnelle de D1 réunionnaise. Les envies, les préceptes et le jeune âge du coach agacent. Thierry Robert, cousin de Laurent Robert, ancien du Stade Rennais claque la porte avant le début de la saison et rejoint le rival honni de l'USS Tamponnaise. La poisse serait-elle de retour? Hosman le craint.Le miracle survient au début de la saison suivante, en 2004. Hémisphère sud oblige, à La Réunion la saison débute en mars et se termine en décembre. Après un premier exercice convenable, Hosman Gangate rempile sur le banc. Lors d'un entrainement de présaison il voit se pointer à l'horizon une pépite tout droit sorti des U15 du club, un gringalet timide avec de gros sourcils et un pied droit soyeux. Hosman Gangate revit la scène:'Il vient d'où lui? C'est qui ce mec?'". Il s'appelle Dimitri Payet et il a 15 ans. Immédiatement intégré