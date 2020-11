Le jour où Christophe Dominici a joué au foot pour le jubilé de Laurent Fournier

Tragiquement disparu ce mardi, Christophe Dominici laisse un grand vide dans le monde du rugby. Mais pas seulement. Car avant de devenir une légende du ballon ovale, le petit Christophe avait une autre passion : le football. Celle-là même qui l'a amené à prendre part au jubilé de Laurent Fournier, le 21 mai 2000 au Parc des Princes.

L'idole de Fournier

Vie et mort d'un Gamin en or

Christophe Dominici est mort. Non loin de chez lui, laissant derrière lui une famille meurtrie par le chagrin. Comme un symbole, c'est au Parc de Saint-Cloud que l'histoire de " Domi " a pris fin. À six petits kilomètres du Parc des Princes, son second jardin. C'est là qu'il avait brisé les rêves européens du Biarritz Olympique, en 2005, en filant entre les perches sans regarder dans le rétro pour offrir à son Stade français de toujours une finale européenne dans le. Mais c'est là, aussi, que Dominici a réalisé un rêve : disputer un match de football au milieu du gratin français.Plantons le décor. Nous sommes le 21 mai 2000 et c'est dimanche. Sur les coups de 18h30, 14 654 spectateurs se pressent au Parc des Princes pour dire au revoir à Laurent Fournier, qui y organise son jubilé. Pour un tarif compris entre 40 et 100 francs, c'est un match de gala que les quelques milliers de fans parisiens répartis dans les tribunes rouges historiques ont dans leur assiette., se souvient Laurent Fournier. Et pour cause :de l'époque rapporte même que c'est près de 300 000 francs qu'aurait dépensé l'ancien milieu historique rouge et bleu pour s'offrir ce dernier tour de piste avec ses potes., insiste le héros du jour.L'affiche est alléchante : d'un côté, le PSG 1996 et ses champions d'Europe Daniel Bravo, Youri Djorkaeff, Vincent Guérin, José Cobos, pratiquement tout le monde est là. En face, une équipecomposée entre autre d'Éric Cantona, Jean-Pierre Papin, Leonardo, Bernard Casoni ou encore George Weah, le tout entraîné par Artur Jorge. Du côté des Parisiens, deux renforts attirent l'attention : celui de Serge Chiesa, d'abord, qui va donc enfin jouer un match au Parc des Princes sous les couleurs du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com