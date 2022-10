Le Havre s'amuse, Kakuta délivre Amiens et Guingamp humilié par Annecy

Dans un match maitrisé, Le Havre a obtenu une nouvelle victoire contre Bastia (3-0) pour maintenir la pression sur Bordeaux, tout comme Amiens, vainqueur au bout du suspense de Dijon grâce au revenant Gaël Kakuta (2-1). Un samedi soir en revanche beaucoup moins fructueux pour Guingamp, balayé à domicile par Annecy (0-4).

Le Havre 3-0 Bastia

Amiens 2-1 Dijon

Invaincu à la maison, le HAC confirme sa forme du moment avec sa cinquième victoire sur les six derniers matchs. Dans une rencontre dominée et maitrisée de la tête et des épaules, c'est Gautier Lloris qui ouvre la marque sur un centre déposé d'Elies Mahmoud et inscrit son premier but sous la tunique havraise. Quentin Cornette viendra doubler la marque puis c'est au tout du capitaine Victor Lekhal de tripler la mise peu après le retour des vestiaires en trompant le portier bastiais Johny Placide. Solide succès des hommes de Luka Elsner, qui s'installent à la troisième place avant le déplacement à Rodez le week-end prochain.Ils sont valeureux, ces Picards. Rapidement mené 1-0 suite à un but contre son camp de Gurtner, Amiens a cru vivre une soirée cauchemardesque en voyant Opoku voir rouge. Sauf que les hommes de Philippe Hinschberger ont de la ressources et reviennent dans le coup grâce à un penalty transformé par Leautey. Avant de tout renverser grâce au revenant Kakuta, qui fête son retour à la Licorne en offrant les trois points à son équipe d'une délicieuse madjer. Un dauphin de caractère.