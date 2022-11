Le Havre fringant premier, Sochaux douché, Amiens à l'arrêt

Dominé à Nîmes un peu plus tôt dans la journée (1-0), Bordeaux savait son fauteuil de leader menacé. À raison, puisque celui-ci est désormais occupé par Le Havre, court vainqueur de QRM ce samedi soir (0-1). Respectivement battus par Annecy (2-1) et Pau (2-1), Sochaux et Amiens ont, eux, raté le coche.

Annecy 2-1 Sochaux

QRM 0-1 Le Havre

La douche froide pour Sochaux. À l'évidence, le FCSM comptait profiter de son déplacement sur le terrain du promu annécien pour faire le plein de points et conserver sa place aux premières loges. Ce scénario paraissait bien parti pour être concrétisé, les Lionceaux ayant longtemps fait la course en tête grâce au septième but cette saison d'Ibrahim Sissoko (7). Mais les hommes d'Olivier Guégan ont relâché leur étreinte et se sont fait punir en fin de match, Ibrahima Baldé (71) et Kévin Mouanga (81) permettant aux Haut-Savoyards de renverser le cours de la rencontre. Les Doubistes, désormais quatrièmes, ont de quoi faire grise mine.Le nouveau patron du championnat, c'est Le Havre. Invaincu depuis début août, le club de Seine-Maritime s'est emparé de la tête du classement en profitant du revers de Bordeaux à Nîmes (1-0) et, surtout, en s'imposant chez son voisin QRM ce samedi soir. En l'absence de Yann Kitala et de Jamal Thiaré (blessés), Nabil Alioui s'est distingué au poste de numéro 9 en…