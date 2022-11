Le Havre enchaîne, Bordeaux piétine, Sochaux se ressaisit

Vainqueur sur le plus petit des scores à Guingamp (0-1), Le Havre conforte son avance en tête de la Ligue 2. Les Normands comptent quatre points d'avance sur Bordeaux, tenu en échec par Pau (1-1), et cinq sur Sochaux, qui est venu à bout de Bastia (1-0).

Bordeaux 1-1 Pau

Guingamp 0-1 Le Havre

Inédit en championnat, ce derby du Sud-Ouest entre Bordeaux et Pau n'a pas trouvé de vainqueur. Logiquement favoris, les Marine et Blanc ont néanmoins été refroidis en milieu de première période, quand Mons Bassouamina a battu Gaëtan Poussin d'une tête joliment ajustée (23). Pendant toute la seconde période, les Aquitains ont poussé et ils ont fini par être récompensés, le jeune Lenny Pirringuel ayant parfaitement repris un centre de Vital N'Simba (87). Le FCGB a sauvé les meubles de justesse, mais il ne va sans doute pas s'en contenter.Mais qui arrêtera Le Havre ? Invaincu depuis la deuxième journée, le club normand a consolidé son fauteuil de leader de la Ligue 2 en faisant le plein de points à Guingamp. Encore une fois, les Ciel et Marine ont dû leur salut à Nabil Alioui, unique buteur de la rencontre dans le(87). En l'absence de Yann Kitala et de Jamal Thiaré, le joueur de 23 ans confirme de réelles aptitudes au poste de numéro 9. Et comme le HAC ne prend quasiment jamais de buts (seulement six cette saison), la victoire était au bout du chemin. La troupe de Luka Elsner passera donc la période du Mondial avec un matelas…