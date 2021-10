Le grand Charles De Ketelaere

Appelé par Roberto Martínez dans la foulée de son début de saison XXL avec le Club de Bruges, Charles De Ketelaere devrait avoir l'occasion de pointer le bout de son nez lors de la Ligue des nations, mais aussi, et surtout, de prouver que la Belgique tient un joueur à part entre ses mains.

"On a l'habitude qu'un joueur ait une qualité très développée, comme l'explosivité ou une frappe de balle puissante. Charles, lui, a un peu de tout à un très haut niveau."Thierry Siquet, sélectionneur de la Belgique U18

Il faut le voir errer dans la nuit, se balader sur ses longues jambes maigres et jouer avec son sourire comme un gangster s'amuse avec son colt. Le 20 septembre dernier, Charles De Ketelaere sort de la pelouse du Breydel comme s'il venait de s'envoyer une pinte de Fort Lapin, mais la meute d'hommes que le gamin du coin laisse derrière lui n'a rien d'un groupe d'étudiants. Avec fracas, le Club de Bruges vient alors d'accrocher le PSG (1-1) et Philippe Clement, le chef d'orchestre de la troupe locale, croque dans l'instant :Dans la foulée, l'entraîneur belge a beau tenter de se débattre pour qu'aucune individualité ne ressorte de l'exploit réalisé par son équipe, il n'y en a quasiment que pour un seul homme : De Ketelaere, son visage poupon, sa coiffure de Playmobil et son nombre de followers qui vient d'exploser en un claquement de doigts. C'est du moins ainsi que le numéro 90 brugeois semble réussir à mesurer sa performance du soir. La preuve :Ce soir-là, le jeune offensif belge n'a pourtant ni marqué ni délivré la moindre passe décisive, mais Charles De Ketelaere a fait bien plus, en étant d'abord le moteur du pressing de son équipe (48 pressions effectuées !) et en s'amusant, ensuite, à régaler ses potes aux quatre coins Lire la suite de l'article sur SoFoot.com