information fournie par So Foot • 14/11/2022 à 14:30

Le Graët, l'âpre de Noël

Alors que la période actuelle demanderait un président visionnaire et capable de penser l'après à la tête de la FFF, le discours de Noël Le Graët semble déconnecté de la réalité.

Un président ne devrait pas dire ça

Auprès de nos confrères de, Noël Le Graët persiste et signe.(en 2011),, s'agaçait-il déjà sur le plateau de Télématin, l'émission de France 2. Une stratégie de défense complètement hypocrite. Depuis au moins 2014, ONG, syndicats et presse internationale, dont française, tirent la sonnette d'alarme, notamment sur les conditions de vie et de mort des travailleurs immigrés, principalement originaires d'Asie. Enquêtes, investigations, rapports détaillés, reportages, statistiques, tout était déjà là. Des syndicalistes népalais aux antennes de la BBC, il fallait être sourd ou coupé des réseaux sociaux pour l'ignorer. Ce mutisme satisfait colle à la France le rôle du mauvais élève en la matière, du moins au sein de l'UEFA. Ainsi, tandis que des fédérations européennes ont renvoyé la FIFA dans les cordes après une lettre leur intimant, l'ancien maire socialiste de Guingamp, en bon légitimiste, suit la ligne officielle du parti :Même attitude pusillanime face aux discriminations. Certaines équipes, dont les Bleus, sont censées voir leur capitaine (Hugo Lloris en l'occurrence pour les Bleus) porter un brassard à ce sujet. La réaction de Noël Le Graët entend d'abord ne pas froisser les Qataris :En effet il pourrait commencer par s'interroger sur " ce qui se passe " dans sa FFF, sur ce qu'il… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com