Le glouton de Manchester City écœure West Ham

Opposé à West Ham lors de la 26e journée de Premier League, Manchester City a signé sa vingtième victoire de rang toutes compétitions confondues en venant à bout de son adversaire en milieu de deuxième période. Mais où s'arrêteront les Sky Blues, plus que jamais en tête du championnat anglais ?

Manchester City 2-1 West Ham

Lingard rapproché

CitizensHammersIl ne peut visiblement rien leur arriver. Même avec deux occasions et demie, même avec une machine offensive grippée, même avec un Kun Agüero - transparent pour sa première titularisation depuis quatre mois - et un Ferran Torres transparents, même face à un outsider en plein forme (quatrième, au coup d'envoi) et très bien en place, même avec du gruyère dans son arrière-garde, même quand ?lkay Gündo?an a un coup de mou, City continue d'enfiler les succès avec une insolence déconcertante. Face à West Ham (2-1), c'était la vingtième toutes compétitions confondues - et la 27sortie sans défaite -, et c'est la désormais incontournable charnière centrale Stones-Dias qui a sorti tout ce beau monde de la panade en s'occupant de remplir le tableau d'affichage.Avec un paquet de changements par rapport au onze qui a conquis le Borussia Mönchengladbach ce mercredi (0-2), City a rapidement déployé son 2-3-5 en phase offensive. Mais il s'est montré très poussif, en première période : la première occasion est d'ailleurs à mettre à l'actif d'en confiance et appliqués, avec un Ederson obligé de se frotter à la grande carcasse de Michail Antonio (19). Il a ainsi fallu près d'une demi-heure pour voir Kevin De Bruyne, jusqu'ici emprunté, se régler enfin et les hommes de Pep passer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com