information fournie par So Foot • 31/10/2022 à 12:00

Le Français du week-end : Illan Meslier (Leeds United) au top du hit-parades

À trois petites semaines du Mondial au Qatar, chaque match compte pour les prétendants à une place dans la liste de Didier Deschamps. Ce week-end, le portier des Espoirs Illan Meslier s'est illustré.

Mr Fantastique

Leeds United ne s'était plus imposé en Premier League depuis le 21 août, à Elland Road, contre un Chelsea aux abois (3-0) . Pour ne rien arranger, lesn'avaient ramené qu'un petit point de leurs cinq premiers déplacements de la saison, sur la pelouse de Southampton (2-2). Autant dire qu'ils arrivaient à Anfield avec une bonne gueule de victime expiatoire. Mais le football trouve une grande partie de son charme dans son imprévisibilité, et Leeds a su saisir sa chance samedi pour scotcher Liverpool (1-2) . Lesont pourtant multiplié les situations. Un autre soir, ce serait certainement passé. Seulement, cette fois-ci, il y a eu Illan Meslier.Le Breton a démarré son match par une incompréhension avec Liam Cooper, qui aurait pu profiter à Mohamed Salah. La première et dernière fois qu'il donnera des sueurs froides à son camp. 90 minutes durant, Meslier a fait étalage de tout son talent. Il a démontré une bonne lecture du jeu en sortant au devant de Darwin Núñez, à la demi-heure de jeu (32), puis en deuxième période, bouchant rapidement l'angle de l'attaquant, parfaitement servi par Salah (67). L'Uruguayen gardera un sale souvenir de son adversaire puisqu'il a aussi été mis en échec sur une claquette main opposée de l'ancien Merlu (79).

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 29, 2022Bien placé pour s'opposer à Andy Robertson (61) et Salah (86), Meslier a surtout impressionné par sa rapidité d'intervention au sol, pas forcément évidente quand on mesure un mètre 93. Il a ainsi parfaitement…