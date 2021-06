" Le football n'est pas très accueillant pour les fans LGBT "

Alors que la Hongrie accueille plusieurs matchs de l'Euro, le gouvernement ultra conservateur de Viktor Orbán vient de faire passer une loi portant une nouvelle fois atteinte à la communauté LGBT du pays. Membre du conseil d'administration de la Háttér Society, une ONG qui défend les droits des LGBT en Hongrie, Luca Dudits évoque ce contexte politique tendu, alors que l'UEFA vient de refuser que l'Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel pour Allemagne-Hongrie, ce mercredi soir, jugeant le geste trop "politique".

Cette loi interditdans les écoles et dans les publicités de service public destinées aux moins de 18 ans. Concrètement, cela veut dire que certains contenus pourraient être interdits, ou ne plus être diffusés avant une certaine heure à la télévision. Cette mesure met en danger la santé mentale des jeunes LGBT.Les Hongrois sont enthousiastes à l'idée de participer à l'Euro. Malheureusement, il y a eu des incidents concernant des insultes homophobes et racistes scandées et affichées par des supporters. Lors des deux matchs organisés à Budapest, des chants homophobes ont été entonnés et une banderole déployée lors de la rencontre face au Portugal. Cela concerne surtout les fans ultras, qui ont des sentiments très nationalistes. Cela va de pair avec le racisme, l'homophobie, la xénophobie. Ces sentiments sont très répandus au sein de ces groupes. Qui plus est, ces matchs permettent au gouvernement de détourner l'attention dans le contexte actuel.La Hongrie était un régime socialiste jusqu'en 1989. Dans les années 1960 et 1970, c'était l'un des pays les plus libéraux en ce qui concerne les