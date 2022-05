Le football irlandais à la relance

En Europe, l'Irlande fait figure d'exception. Concurrencé par le football gaélique local et caché dans l'ombre de la Premier League anglaise, le soccer irlandais tente toujours difficilement de se faire une place sur l'île d'Éireann. Pourtant, c'est bien la carte de la proximité qui pourrait jouer en sa faveur.

Nouveau logo , nouveaux dirigeants et nouvelles ambitions. En février dernier, la Football Association of Ireland a annoncé vouloir tourner définitivement la page d'une décennie cauchemardesque qui a abouti au scandale du " Champagne Football "et à la démission de son ancien patron. Le règne de John Delaney aura duré 14 ans, et celui-ci laisse une fédération en jachère, des caisses plombées d'une dette de 70 millions d'euros , des chantiers de nouveaux stades à l'arrêt et une image catastrophique auprès des supporters irlandais., taclait sévèrement Stephen McGuinness, secrétaire de la Players' Union .

"If you want a free drink, get to the f*****g bar!"Champagne Football: Inside John Delaney's FAITuesday at 9pm on Virgin Media One. #ChampagneFootball pic.twitter.com/HqGZJ7Px6T

— Virgin Media Sport (@VMSportIE) October 12, 2020La marche est haute pour John Hill, le nouveau directeur général de la FAI. D'autant que l'Irlande se désintéresse toujours de ses clubs et de son championnat local.