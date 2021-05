Le football français pleure Christophe Revault

Depuis jeudi soir, la nouvelle du décès de Christophe Revault émeut l'immense majorité de la famille du football français. "Tophe" n'était pas qu'un gardien de but, il était non seulement l'une des références du championnat à son poste dans les années 90 et 2000, mais aussi un formidable coéquipier à la fois sur et en dehors du terrain. Ses anciens partenaires et amis lui rendent hommage.

Florent Sinama-Pongolle, formé au Havre entre 1996 et 2003 :

"Je fais partie du comité d'organisation des 150 ans du HAC l'année prochaine, et je peux déjà dire qu'il y aura beaucoup d'émotion à la suite de la perte d'une des légendes du club. Christophe n'a jamais lâché le club. Il a tout donné pour le HAC."Florent Sinama-Pongolle

"Quand je commence à m'entraîner au HAC, Christophe Revault est déjà un emblème du club. Je suis au centre de formation et je servais en tant que ramasseur de balle pour les matchs des pros. L'endroit où il fallait être, c'était derrière les buts car on était le plus proche des joueurs. Et Revault, c'était un peu celui qui nous faisait tous vibrer parce qu'il dégageait quelque chose d'intense dans ses cages. C'était l'un des premiers gardiens à fêter ses arrêts dans ma mémoire, ça fait partie de la mystique du personnage. C'était aussi Jules-Deschaseaux, une ambiance extraordinaire quand tu te tournais vers le kop. C'était la belle époque avec Vikash, Djibril Diawara... Je me souviens de cette époque face au PSG où Diawara fait un match extraordinaire contre George Weah et où il est soutenu par Christophe. Il avait une assurance avec sa grosse voix, un charisme vraiment spécial. Revault, c'est aussi le souvenir que la porte était toujours ouverte au moment où j'ai décidé de quitter le HAC. À chaque moment où j'étais dans le dur et que je devais revenir en forme, la porte du club était toujours ouverte pour moi. Depuis que je suis rentré, j'avais l'habitude de croiser Christophe dans la ville ou au stade quand on pouvait encore y aller, on discutait et il avait toujours un mot sympa. C'est vraiment un gars qui apportait de la bonne humeur grâce à sa simplicité, sa singularité sur le terrain comme en dehors. Il est le grand bonhomme du HAC. Le Havre, c'est très familial : les gens sont fidèles à leur port et leur ville. Je fais partie du comité d'organisation des 150 ans du