"Le football et l'Algérie, ça relève de l'irrationnel"

Alors que l'Algérie s'apprête à entamer sa dix-neuvième Coupe d'Afrique des nations, dans un rôle de tenant du titre, quatre acteurs du football et de la culture locale nous racontent leurs sentiments pour la sélection. Entre fierté et amour du maillot, le romantisme est de rigueur.

Le casting :

Redha Bentifour : danseur et chorégraphe, fils de l'ancien international algérien et membre du Onze de l'Indépendance, Abdelaziz Bentifour.

Mansour Boutabout : ancien international algérien entre 2003 et 2008 (22 sélections, 6 buts).

Abdelkader Dejmaï : écrivain, auteur notamment de Le jour où Pelé .

Nasser Sandjak : ancien sélectionneur de l'Algérie entre 1999 et 2000.

"Nos joueurs sont en train de marquer l'histoire de leur sport et de mettre la lumière sur tout un pays avec quelque chose de positif. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler de nous en bien donc merci aux joueurs." Redha Bentifour, danseur et chorégraphe

Une joie immense. L'équipe d'Algérie est désormais attendue par tout le monde : ses supporters, ses adversaires, mais également ses détracteurs. Depuis son succès en 2019, c'est devenu une sélection qui compte sur le plan international. Ceux qui la supportent sont donc fiers et ceux qui l'apprécient un peu moins voudraient la voir tomber.Maintenant ils sont obligés de gagner !Ils nous habitués à la victoire donc ils ont intérêt à assurer. Nous sommes extrêmement fiers d'eux, on ne pensait pas retrouver une équipe d'Algérie aussi haut, aussi vite donc on va en profiter au maximum.C'est une dynamique exceptionnelle. Les garçons font un boulot monstre et ils ont entraîné tout un peuple derrière eux. Il n'y a que l'équipe d'Algérie pour vous faire vivre autant d'émotions. Même les clubs, qui ont pourtant une place énorme au pays, ne déclenchent ce genre d'émotion.Ce cycle bénéficie à l'Algérie dans sa globalité. Nos joueurs sont en train de marquer l'histoire de leur sport et de mettre la lumière sur tout… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com