Le foot peut-il être un enjeu de la présidentielle ?

Alors que la campagne commence à s'éclaircir et se lancer, comment ne pas se demander de quelle manière le foot va être traité durant cette présidentielle si spéciale ? Le ballon rond est en effet devenu un objet de plus en plus politique, et l'année 2021 n'avait pas dérogé à la règle. Il reste toutefois à craindre qu'il ne soit réduit une fois encore à un accessoire polémique ou un moyen de parler au peuple avec quelques raccourcis démagogiques de circonstance. Peu de chance donc qu'il bénéficie du traitement sérieux, de l'intérêt légitime et de l'attention nécessaire qu'il pourrait être en droit de réclamer.

Foot instrumentalisé

Emmanuel Macron n'a récemment pas tari d'éloges envers Kylian Mbappé dans les colonnes de. Il a félicité le joueur du PSG d'avoir pris"Je sais que j'ai des droits et des devoirs aussi"Voila une séquence qui démontre que, quoi qu'il en dise, le président est lui aussi entré en campagne. À l'instar de la précédente élection en 2017, il utilise le foot pour se rapprocher du "peuple" et instiller un autre discours, plus consensuel, que des thèmes de campagne dont le curseur penchera inévitablement plutôt à droite (rendre l'université payante, sécurité, etc.). Cela ne coûte rien, cela offre l'opportunité de balancer de belles paroles sur les valeurs qui évitent de causer programme et garantissent de polir son image. Il s'agit également d'une belle occasion de parler finalement de soi, par un effet miroir, sans en donner l'impression., indique encore le président.De fait, si le foot devient un enjeu ou thème durant cette campagne présidentielle, ce sera probablement par ce biais de l'instrumentalisation. Les candidats s'en empareront pour diffuser leur discours ou occuper l'espace médiatique, sans avoir à trop rentrer dans le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com