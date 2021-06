Le foot français peut-il arrêter de pleurer auprès de Canal+ ?

Canal+ sera-t-il gentil avec le foot français ? Une situation que doit évidemment goûter Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal, qui savoure ainsi sa revanche après l'humiliation du dernier appel d'offres. La ligne de conduite quasi victimaire de la LFP se révèle surtout fortement inquiétante, tant elle semble s'accrocher à l'illusion suicidaire que tout peut redevenir comme avant.



De patron à patron ?

C'est le dernier feuilleton du foot français avant l'Euro : quel sera le montant que seront prêts à verser les diffuseurs, Canal+ associé à beIN Sports, pour les droits télé de la Ligue 1. Les pensionnaires de cette dernière sortent en effet essorés de la crise sanitaire et surtout avec des budgets prévisionnels qui s'appuyaient en grande partie sur les 800 millions et quelques de Mediapro. Aujourd'hui, les chiffres sur la table dévissent quasiment de moitié et le prochain mercato ne permettra certainement pas de compenser le manque à gagner. Bref, le foot a peur.Les négociations se déroulent donc désormais avec Canal+, seule option, qui a de fait toutes les cartes en main, d'autant que la chaîne, elle, a repensé son modèle après s'être fait évincer sans ménagement voici un an. Commençons par rappeler que dans ce genre de bataille économique, il serait illusoire et fastidieux de distribuer le rôle du "méchant" à quiconque. Si Canal débourse finalement un ou deux milliards pour la Ligue 1, bien heureux qui y trouverait "moralité" ou "injustice". En revanche, la façon dont l'ensemble des boss du foot tricolore réagissent et surtout raisonnent, sans honte ni retenue, laisse songeur. Prenons le dernier en date, Noël Le Graët, qui siège au titre de la FFF au bureau de la LFP, qui nous a offert un festival après une visioconférence jeudi dernier où est intervenu Maxime Saada., a déroulé le président de la FFF.Si le capitalisme connaissait l'élégance, le monde offrirait un autre visage.Tout cela pour balancer un majestueux