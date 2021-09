Le foot entre dans le game des dédicaces vidéos personnalisées

Les selfies, c'est fini. La société digitalisée s'est mise aux autographes vidéo. À tel point que des sites se sont spécialisés pour mettre en relation une célébrité et un fan. Le concept : en échange d'une rémunération, la star se fend d'une petite vidéo personnalisée. Une tendance qui n'échappe pas au monde du foot. Enquête sur un business florissant : celui des autographes uberisés.

La coupe de cheveux. Il y a quelques mois encore, c'était le seul point commun entre Snoop Dogg et Sidney Govou. Mais depuis quelques semaines, les deux hommes en partagent un autre : ils réalisent des vidéos personnalisées pour leurs fans, contre une rémunération. Pour le plus grand fumeur de weed d'outre-Atlantique, cela se passe sur Cameo, pionnier américain du business, contre 1000 dollars. Pour l'homme qui a acheté une 206 après son doublé contre le Bayern, l'affaire a lieu sur le leader français, Vidoleo, pour 30 euros. Comme de plus en plus de personnalités du ballon rond, l'ancien Lyonnais a rejoint la plateforme française. À tel point qu'aujourd'hui, le football représente 5% des activités de Vidoleo.