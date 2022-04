Le Feyenoord surclasse l'OM

Au terme d'une partie où les occasions et l'intensité n'ont pas manqué, le Feyenoord a pris le meilleur sur un OM retombé, par moments, dans ses travers (3-2). Rien n'est joué, mais il en faudra bien plus côté olympien dans sept jours, au Vélodrome, pour espérer voir Tirana.

Feyenoord 3-2 Marseille

Il ne fallait pas arriver en retard

L'enfer leur était promis, et ça n'a pas manqué. Ce jeudi soir, à Rotterdam, les Marseillais ont été entraîné dans le tourbillon du Feyenoord. D'abord dans les tribunes, tant le spectacle offert par les supporters bataves était à couper le souffle mais surtout, sur le pré, où les protégés d'Arne Slot ont rendu une copie plus que séduisante. Un pressing de tous les instants, trois buts inscrits mais aussi deux encaissés, qui laissent la porte ouverte à Jorge Sampaoli et les siens jeudi prochain. Il faudra néanmoins montrer un tout autre visage pour espérer accéder à la finale de cette C4.Les Néerlandais ont d'entrée pris à la gorge leurs invités du soir, en pressant haut un bloc marseillais souvent coupé en deux. Guidé par un trio offensif Sinisterra-Dessers-Nelson intenable, les locaux ont lancé plusieurs flèches, dont la frappe de Dessers trop enlevée (6) puis la tête de Senesi trop croisée (16). En face, l'OM a su se frayer un chemin grâce aux tranchants appel de Dieng, parfaitement mis sur orbite par Payet, mais malheureux face à la cage de Marciano (8et 14). Derrière ce quart d'heure de chauffe, la foudre a frappé à De Kuip. En deux minutes, les hommes de Slot ont puni coup sur coup une défense olympienne incapable de sortir la tête de l'eau : d'abord grâce à un joli mouvement collectif conclu par Desserspuis par l'intermédiaire de Sinisterra, laissé seul au second poteau, dont la frappe détournée par Rongier a trompé MandandaOui mais voilà, cet OM l'a montré plus d'une fois cette saison : il est…