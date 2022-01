Le festival de CAN

Malgré des travaux qui n'avançaient pas toujours assez vite, des rumeurs de délocalisation, la pression de certains clubs européens qui rêvaient de voir la compétition reportée ou même annulée, la FIFA qui plaidait pour la première option et une préparation compliquée pour plusieurs sélections à cause de l'épidémie de Covid-19, la trente-troisième édition de la Coupe d'Afrique des nations aura bien lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Avec une meute de prétendants qui espère détrôner l'Algérie, tenante du titre.

Les Camerounais qui aiment le football, c'est-à-dire la majorité de la population, ont vécu un mois de décembre agité, surtout pour les sujets au stress et à l'hypertension. Ils ont à peu près tout entendu, à tel point que certains d'entre eux commençaient à se faire à l'idée que la CAN n'aurait pas lieu. Un jour, une rumeur annonçait une délocalisation de la CAN au Qatar, ou même en Algérie, en raison de l'avancée trop lente des travaux sur plusieurs sites, dont celui d'Olembé, à Yaoundé, où se joueront notamment le match d'ouverture entre les Lions indomptables et le Burkina Faso et la finale. Puis des clubs européens, à commencer par les Anglais, ont fait leur cinéma habituel à l'approche de chaque CAN, en menaçant de ne pas libérer leurs internationaux africains, craignant une mise en quarantaine au retour du Cameroun. La Confédération africaine de football (CAF), prête à tout pour sauver sa compétition phare, a accepté que les joueurs concernés par des matchs de championnat pendant la période des fêtes de fin d'année ne rejoignent les sélections que le 3 janvier plutôt que le 27 décembre, comme l'avait imposé la FIFA. Laquelle, par la voix de son président Gianni Infantino, militait en douce pour un report de la CAN à 2023, afin que l'édition camerounaise ne viennent pas parasiter la Coupe du monde des clubs aux Émirats arabes unis, programmée du 3 au 12 février prochains.Évidemment, le tableau aurait été incomplet si la Covid-19 n'avait pas mis son grain de sel dans ce feuilleton à tiroirs. Plusieurs sélections ont été plus ou moins durement touchées (Cameroun, Sénégal, Gabon, Cap-Vert, Tunisie, Nigeria, Guinée, Comores, Côte d'Ivoire), entraînant l'annulation de nombreux matchs amicaux. La Gambie, une des plus affectées, s'est fait poliment, mais fermement recadrer par la CAF sur la question du remplacement des joueurs positifs. L'instance n'a pas souhaité changer