Le FC Porto en Colombie : un exemple de football diplomatique

Entre le FC Porto et la Colombie s'est créée il y a de nombreuses années maintenant une relation étroite. Initiée par des transferts aux succès retentissants (Radamel Falcao, James Rodríguez ou encore Luis Díaz), elle a été entretenue depuis par diverses initiatives des deux partis. De quoi sceller un lien sportif fort dont jouissent Dragons, Colombiens et Portugais en général, ce lien ayant dépassé les frontières du football pour s'étendre aux plus hautes sphères des relations entre les deux pays.

Le FC Porto remercie la Colombie, et vice versa

Si la plupart des historiens actuels s'accordent sur les origines génoises de Christophe Colomb, une rumeur tenace y fait face au Portugal. Entretenue par certains chercheurs, celle-ci maintient l'idée d'un Christophe Colomb portugais. Deux siècles après que son nom a été donné à l'ancienne province de Nouvelle-Grenade, son don pour la découverte a été transmis aux recruteurs du FC Porto qui ont fait de la Colombie leur terrain de jeu favori. Depuis 2009, neuf joueurs issus des terres colombiennes ont porté les couleurs de l'équipe principale des Dragons. Et pas des moindres. Ils se nomment Radamel Falcao, James Rodríguez, Jackson Martínez, Fredy Guarín ou plus récemment Matheus Uribe et Luis Díaz. En à peine treize ans, la Colombie est ainsi devenue le quatrième pays étranger le plus représenté en matière de joueurs dans l'histoire du club, loin derrière des pays aux liens évidents avec le Portugal comme le Brésil (123 joueurs) ou l'Espagne (12 joueurs), mais devant l'Angola (8 joueurs). En matière de matchs joués, la Colombie (771 apparitions) grimpe même à la troisième place devant l'Espagne (750 apparitions). Cette histoire à l'eau de rose cache aussi une mine d'or. Derrière les noms de James, Falcao, Díaz ou Martínez, ce sont près de 170 millions d'euros de vente dont les Dragons ont profité. On comprend donc aisément le souhait du FCP de préserver ses intérêts en Colombie. Mais comment ces intérêts servent ceux des pays qu'ils impliquent ?En 2008, avant de connaître le succès de sa future relation avec la Colombie, le FC Porto lance " Dragon Force ", un programme d'écoles de football à l'internationale. La première de ces écoles ouvre en 2014 à Bogotá, dans le club de l'EFA Deportes. Le contact avec la capitale colombienne ne se fait néanmoins pas à l'initiative du club portugais, mais à celle du directeur du club sud-américain, Bernardo Uricoechea, bien inspiré par le succès de ses compatriotes au