Le FC Nantes punit le FC Lorient

Le Kombouaré ball a encore frappé à la Beaujoire.

FC Nantes 4-2 FC Lorient

Qui a dit que les Nantes-Lorient étaient des purges ?Le FCL a inscrit deux buts sur la pelouse de la Beaujoire, mais en a surtout mangé quatre de la part du FC Nantes ce dimanche après-midi (4-2). Avec cette onzième défaite de la saison et ce seizième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues, les Merlus plongent à la 19place alors que les Canaris pointent provisoirement à la huitième.Légèrement dominateurs, les Canaris ont pris le match par le bon bout, Randal Kolo Muani a mis Paul Nardi à contribution sur corner à la fin du premier quart d'heure (15) puis sur un coup franc gratté par Ludovic Blas juste devant la surface plein axe, Andrei Girotto a pris ses responsabilités comme à Nice huit jours plus tôt et a trouvé les ficelles grâce à une déviation malheureuse de Terem Moffi, et malgré un mur constitué de huit joueurs

? Quelques statistiques sur la belle victoire du @FCNantes ! #FCNFCL pic.twitter.com/SaV66TnQUe

— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 23, 2022La deuxième période a été un festival, puisque Randal Kolo Muani a fait parler… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com