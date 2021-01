Le FC Metz fait chavirer le Stade brestois

Nouvelle victoire convaincante du FC Metz (2-4).

Stade brestois 2-4 FC Metz

Les Merlus s'offrent le scalp du PSG

Les Grenats marchent sur l'eau. Et c'est à aux petits gars de Génération Foot qu'ils doivent ce miracle dominical.Chahutés, les Lorrains ont démâté par deux fois face aux assauts des Pirates brestois. À chaque fois à la suite d'un centre de Romain Perraud, ce sont Franck Honorat puis Irvin Cardona (profitant d'une remise de Mounié et d'une sortie calamiteuse d'Oukidja) qui pensent remettre leur navire dans le bon sens. Entre temps, Farid permet aux siens de garder les siens la tête hors de l'eau en répliquant d'un superbe coup-franc sous la barre.Mais le vent change définitivement dans le dernier quart d'heure au moment où Perraud sort sur blessure et laisse les siens provisoirement à 10. Pendant cette période de flottement, Fabien Centonze oblige Larsonneur à sortir à la pêche. Le ballon retombe dans les pieds du Pape Matar Sarr qui inscrit à 18 ans son premier but en Ligue 1. Cinq minutes plus tard, c'est une autre pépite sénégalaise qui sort la grand-voile. Bien lancé dans l'intervalle par Vágner, Papa Ndiaga Yade donne l'avantage aux Messins, alors que le Cap-verdien plie l'affaire sur un ultime penalty.Et pendant que les Brestois enchaînent une quatrième défaite consécutive, le FC Metz se pose à la sixième place de Ligue 1.