Le FC Metz embobine l'Olympique lyonnais, destitué de sa place de leader

Défait pour la deuxième fois de la saison, l'Olympique lyonnais glisse à la troisième place de la Ligue 1 après sa défaite face au FC Metz (0-1). Les hommes de Frédéric Antonetti ont construit leur exploit grâce à un plan très précis mais aussi une abnégation assez surprenante.

Olympique lyonnais 0-1 FC Metz

Du fil à retordre

Aaron Leya Iseka n'était que la pièce de rechange. Mais en déposant Anthony Lopes au bout de sa course, le frangin de Michy, a sublimé la prestation de ses partenaires. Ceux qui ont charbonné pendant 90 minutes et mis à exécution les croquis de leur coach. Certes, l'Olympique lyonnais, désireux de récupérer son siège de leader, a cherché par tous les moyens de démembrer cette belle machine. Les Gones auraient même pu espérer ouvrir le score sans une décision litigieuse de la VAR. Mais face à un adversaire face auquel il n'avait pris aucun point lors des nuits dernières confrontation, le FC Metz a largement mérité cette victoire.Sous son bonnet, Fred Antonetti pianote discrètement de ses doigts. Le Geppetto corse sait alors que sa marionnette est bien conçue. Avec les positions hybrides du meneur Farid Boulaya et du latéral Thomas Delaine mais aussi sa défense à tiroir, son pantin articulé pose énormément de problèmes à celui qu'on appelle de nouveau " l'ogre lyonnais ". À l'inverse de son emprise sur le match aller début décembre (1-3), l'OL n'existe que sur les montées de Marcelo sur coup de pied arrêté (6, 18, 23) alors que le plan grenat aurait pu être parfait si Maïga et Gueye n'avaient pas rendu un torchon sur un contre à 4 vs 2 (9) ou si Anthony Lopes n'avait pas fait chiffonné Vágner (24).Si les esprits s'échauffent, le petit numéro d'Antonetti est décrypté par les gars de Rudi Garcia à la demi-heure de jeu. Mais quand Karl Toko-Ekambi dézone et déboule dans le dos de Delaine, formidablement servi par Memphis puis Kadewere, le Camerounais bute sur Oukidja (36) ou allume hors du cadre (37et 39). Mais ce sont les Messins qui terminent