Le FC Aravis crucifie un grand FC Villy-Le-Pelloux

Instigateur d'un projet mythique avec sa marche du siècle, récompensé par le Grand Prix So Foot, le FC Villy-le-Peloux s'est logiquement montré court physiquement pour renverser le FC Aravis. Héroïques et joueurs, les Ecureuils ont fini par craquer en deuxième mi-temps face à d'impitoyables Castors (3-8).

FC Villy-Le-Pelloux 3-8 FC Aravis

Grande Dario

A l'heure de siffler le coup d'envoi de ce match de gala, les deux équipes n'arrivaient clairement pas dans les mêmes conditions : d'un côté, le FC Aravis, bien décidé à remporter une rencontre qui restait avant tout un match de championnat, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de la cinquième division de Haute-Savoie. De l'autre, le FC Villy-Le-Pelloux, sans doute tout aussi motivé mais bien entamé par la fameuse marche du siècle. Car oui, les Haut-Savoyards ont bien bouclé 35 bornes à pied, voire 40 selon les marcheurs, pour regagner leur enceinte. Au coup d'envoi, les Ecureuils alignaient en effet trois marcheurs, tous en défense. Forcément, cela s'est senti en fin de rencontre.Dans une ambiance des grands matchs, ponctuée par une série de feux d'artifice, ce sont les visiteurs qui ont allumé les premières cartouches. Dès la cinquième minute, Charly du FC Aravis ouvrait le score et prenait à revers Benjamin Foucher, aka Julien Faubert (). De quoi permettre aux supporters des Verts de sortir les engins pyrotechniques et faire fuir le troupe au de vaches venues assister au matchs aux premières loges. Pourtant plutôt dominé, le FC Villy-le-Pelloux a réagi dix minutes plus tard, quand Dario, le Sicilien de Haute-Savoie s'en est allé égaliser de la tête après un superbe centre de Damien au second poteau ().Juste après la remise en jeu, Boris Genand du FC Aravis a fait basculer le match dans la folie en redonnant l'avantage aux siens, d'un merveilleux cachou dans la lucarne (). Mais le FC Villy-Le-Pelloux fonctionne à réaction : sur un corner de la droite vers la gauche, le cuir est retombé sur