Le divorce semble déjà effectif entre Lille et Hatem Ben Arfa

Après une virulente sortie en marge du triste nul du LOSC face à Bordeaux (0-0), Hatem Ben Arfa pourrait déjà ne plus porter le maillot du LOSC. Une issue qui, si elle se matérialise, signerait la fin de carrière au plus haut niveau du milieu offensif volcanique de 35 ans.

À Lille, la rue Faidherbe qui relie la place du Théâtre à la gare Lille Flandres offre lors des beaux jours un saisissant spectacle à celles et ceux qui l'empruntent de bon matin. Les rayons du soleil qui émergent derrière le bâtiment, sorti de terre au XIXsiècle, offrent aux piétons qui s'engagent dans cette artère passante du centre lillois l'illusion d'une imminente apparition divine. Mais ce lundi 4 avril au matin, il faisait gris sur la capitale des Flandres.Sur les coups de 10h, la façade de l'une des échoppes était particulièrement scrutée : celle de la boutique du LOSC. Alors que le numéro 11 d'Hatem Ben Arfa était, depuis le mois de janvier et son arrivée dans le Nord, l'une des pièces phares et exposées en vitrine, il a depuis laissé place à celui de Benjamin André. Ce qui peut s'apparenter à une simple rotation, et si on va plus loin, à une mise en valeur méritée pour un homme qui n'a jamais triché au LOSC depuis son arrivée en 2019, ce changement accentue l'idée du malaise qui couve depuis plusieurs jours chez les Dogues. Une tempête dont se serait bien passé l'état-major lillois alors que le sprint final pour une place européenne l'an prochain a débuté.

Avant / après #BenArfa #LOSC pic.twitter.com/JNf33LLFGD

"Ce n'est pas Guingamp, ici !"

— Matthieu Rappez (@matrapz) April 4, 2022Rembobinons le magnéto. Samedi soir, sur les coups de 21h, le LOSC perd deux nouveaux points précieux face aux Girondins de Bordeaux , malgré plus d'une trentaine de tentatives, trois buts refusés pour hors-jeu et une heure passée à onze contre dix. Forcément frustrant. Entré à la 78minute de jeu, Hatem Ben Arfa n'est pas vraiment dans un grand soir. Les prises de balle de l'ancien Bordelais ne sont pas tranchantes, mais il n'est pas le seul à avoir déçu…