Le directeur sportif de Fuenlabrada s'explique suite à la polémique autour de la présentation de Mbia

Il y a un peu plus d'une semaine, le FC Fuenlabrada officialisait la signature de Stéphane Mbia sur Instagram à l'aide de La Fuite, une musique peu courtoise de Vegedream. Miguel Melgar, directeur sportif du club de deuxième division espagnole, a accepté de rediscuter de ce malheureux épisode pour tirer un trait définitif sur cette polémique.

"Je ne parle pas un mot de français et quand j'ai écouté la musique pour la première fois, j'ai trouvé le rythme entraînant et dynamique. Mais je n'avais aucune idée des mots..."

Personnellement, je n'aurais jamais imaginé recruter un joueur de la catégorie de Stéphane Mbia à Fuenlabrada. En tant que club, nous ne pouvons pas pêcher dans le même océan que tous les grands requins blancs avec un pouvoir économique énorme. Dès lors, nous devons nous concentrer sur des marchés où nous avons des possibilités. Nous avons par exemple un œil sur les championnats européens secondaires comme la Suisse, l'Autriche, la Serbie, la Croatie... Quand un agent est venu me voir pour me dire que Stéphane Mbia était disponible, je me doutais qu'il serait difficile de finaliser l'opération sur le plan économique. Mais j'ai parlé avec le joueur et j'ai senti qu'il souhaitait simplement faire partie de notre projet sportif pour tenter de promouvoir le club en Liga. Là, je me suis dit :...De ce que je sais, Stéphane avait refusé quatre ou cinq équipes de deuxième division espagnole avant d'offrir ses services à Fuenlabrada. Pour comprendre sa motivation, la seule et unique condition à sa signature pendant les négociations concernait la clause de résiliation. Il est déterminé pour tout donner afin d'accéder à la première division. Ce n'était pas tant une négociation difficile au niveau économique, mais plutôt sur les aspects sportifs et privés. La famille, les enfants, le logement près du centre d'entraînement... Tout cela traduit la motivation de Stéphane.