Le Dieu napolitain

De 1984 à 1991, Naples palpitait pour un homme, un héros, un dieu vivant. Avec son Diego, la cité du Sud de l'Italie a gravi les sommets. " O mamma mamma mamma / O mamma mamma mamma..."

La dernière éruption du Vésuve remonte à 1944. À moins que le volcan ne se soit réveillé quarante ans plus tard, à une douzaine de kilomètres du cratère. Lorsque la ville de Naples accueille Diego Maradona, à l'été 1984. MA-RA-DO-NA ! "", raconte l'intéressé dans son autobiographie. Histoire vraie ou légende inventée par Maradona, pas de doute sur le fait que Naples est devenue, reste et restera folle de son Diego.Le 5 juillet 1984, lesse pressent au San Paolo. "", se rappelle Carlo Iuliano, qui a suivi le club pendant trois décennies en tant qu'attaché de presse, dans le documentaire. Entre 70 000 et 80 000 personnes en furie pour recueillir une phrase, une seule, du nouveau numéro 10: "" Le boss du Napoli, Corrado Ferlaino, a conclu la transaction avec le FC Barcelone pour onze millions de dollars et six millions et demi pour Maradona. Pourtant,n'est pas encore champion du monde. L'Argentin vient de passer deux saisons mornes au Barça, et l'Europe connaît surtout le génie par le prisme de son coup de folie lors du Mondial 82 : un chassé flanqué dans le torse du Brésilien João Batista, qui lui a valu un carton rouge.