Le destin tragique de Zaki Anwari, mort en voulant quitter l'Afghanistan

Les images, hélas, ont déjà été vues par tous. Alors qu'un Boeing C-17 décolle de Kaboul, deux corps tombent en plein vol. Zaki Anwari fait partie de ceux qui sont morts en voulant quitter l'Afghanistan. Depuis ses douze ans, il portait les couleurs de l'équipe nationale, et voulait à tout prix continuer de jouer au football.

Numéro 10 des U12 aux U16 Afghans

Fan du Barça,

Continuer à rêver peu importe les conséquences, c'est tout ce que souhaitait Zaki Anwari. Mais pour ce jeune footballeur afghan, l'histoire s'est conclue de manière tragique. Ce lundi 16 août, alors que les foules de Kaboul se ruaient sur le tarmac pour suivre les avions militaires des États-Unis sur le départ, il s'est accroché. Par tous les moyens, il voulait quitter son pays. Un ami proche qui vit en Angleterre nous confie :Mais il a logiquement et malheureusement fini par céder, avant de s'échouer sur le sol de la capitale afghane, laissant tous ses proches et le monde du sport en deuil.La Direction générale de l'éducation physique et sportive du pays parle d'un jeune parmi. Lui qui portait le maillot de l'équipe afghane depuis ses douze ans a tout de suite compris que la carrière dont il rêvait allait partir en fumée. Lorsque les Talibans étaient au pouvoir entre 1994 et 2001, la pratique du football de haut niveau était interdite, et l'équipe nationale ne jouait pas. Inimaginable pour lui, dont la fierté était de porter le maillot national.poursuit son ami.Attaquant floqué du numéro dix, Zaki Anwari n'a pas joué pour les U20 Afghans comme on a pu le lire ici et là. Né en 2004, il avait en réalité dix-sept ans, non pas dix-neuf.